Тирана, 1 июля, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Государственный регулятор 1 июля снизил цены на нефть, бензин и газ в Албании.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, стоимость нефти была снижена на леков, бензина — на 7 леков, газа — на два лека. Таким образом, стоимость литра нефти на розничном рынке составит 243 лека, (121 рубль) бензина – 235 леков (117 рублей), газа – 81 лек (40 рублей).

Оптовые цены составляют 231 леков (115 рублей) за бензин Е90, 69 леков (примерно 34 рубля) за литр газа и 223 лека (111 рублей) для нефти.