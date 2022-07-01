София, , 22:10 — REGNUM В аптеках и медпунктах Болгарии резко выросли цены на основные медикаменты. Об этом 1 июля сообщает софийская газета «Телеграф».

Лекарства от гриппа © ИА REGNUM

Наибольшие изменения в ценовом контексте коснулись анальгетиков и средств от сердечно-сосудистых заболеваний. В ряде аптек на периферии наблюдается нехватка дотируемых государством медикаментов для лечения онкологических болезней.

Как утверждают эксперты, сложившаяся ситуация связана с колебаниями на мировом фармацевтическом рынке. При этом Болгария традиционно является одним из крупнейших в Восточной Европе производителей лекарственных средств.

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