1 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 22:31 — REGNUM Верховный суд США 30 июня ушел на перерыв до октября по завершении срока, во время которого была допущена утечка планов судей отменить постановление от 1973 года, признавшего конституционное право женщин на аборт. Утечка вызвала резонанс в СМИ и обществе, однако до сих пор остается загадкой, кто именно это сделал. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

Верховный суд США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет никакой тайны. Я уверен, что президент знает имя этого человека. Я также уверен, что виновник — это либерал, работающий на одного из либеральных судей. Но его имя не раскрывают, потому что его тогда точно растерзает консервативное население», — считает fuddyduddydude.

«Конечно, ведь избиратели-демократы выше закона. Они могут сжигать церкви, полицейские участки и предприятия без каких-либо последствий. Они могут протестовать перед домами президента, что является явным федеральным нарушением, без каких-либо последствий. СМИ и ФБР покрывают их, когда обнаруживается ноутбук или дневник, разоблачающий коррупцию. Никаких последствий. И так далее», — негодует earnestinevanston.

«Я согласен, и они будут ждать, пока цикл новостей изменится, и все забудут, но ущерб был нанесен серьезный», — переживает timesrchangin’655.

«Я не верю, что источник утечки остается тайной. Я думаю, что это скрывают от общественности, что неправильно, но таков порядок вещей у нас в правительстве. Я могу только надеяться, что будет выплачен штраф, так как из-за этой утечки под угрозой оказались жизни многих людей. Общественность должна знать», — подчеркивает ManneQuin.

«Вы совершенно правы, и этот человек находится под защитой. Еще один пример беззакония», — отвечает bellestarr.

«Теперь ответ ясен. Утечка — это один из судей. Откуда мы знаем? Потому что любой, кроме судьи, может быть уволен и будет уволен. Но судья может быть смещен только в результате импичмента Конгресса. Сам суд бессилен справиться с этой проблемой, а нынешний Конгресс, контролируемый демократами, конечно же, не будет объявлять импичмент и отстранять от должности судью, допустившего утечку», — рассуждает marine_gunner707.

Оноре Домье. Из серии Судьи и адвокаты. 1850

«Не совсем загадка — в здании всего 12-15 человек, которые могли бы это сделать. Я подозреваю, что по крайней мере двое или трое были в сговоре, чтобы сделать это, возможно, один из них был судьей, который руководил процессом. Я сомневаюсь, что кто-то, опустошая мусорные баки, нечаянно наткнулся на документы», — комментирует capt. caveman.

«Почему они не раскрыли личность автора утечки? Мы имеем право знать, чтобы гарантировать, что этому человеку предъявят обвинение и привлекут к ответственности за преступное деяние. Народ требует обнародования имени», — призывает sydney1007.

«Конечно, они не раскрыли имя, потому что то, что вы видите сейчас — это оркестрованное шоу для политической власти…» — объясняет ChevyGuy24.

Напомним, что вокруг здания Верховного суда США поздно вечером 4 мая были расставлены ограждения на фоне волны протестов, спровоцированных публикацией Politico о планах судей отменить постановление Roe v. Wade от 1973 года, который дает конституционное право на прерывание беременности.

Тема абортов заняла видное место в повестке дня суда в 2021 году после того, как судьи согласились рассмотреть иск о запрете абортов в штате Миссисипи. Адвокаты штата обратились в суд с просьбой отменить постановление Roe v. Wade.

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