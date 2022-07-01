1 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter планы по исключению произведений ряда ирландских писателей и поэтов из программ по английской литературе.

Джейн Спай, , 22:47 — REGNUM Экзаменационная комиссия по английскому языку в Великобритании планирует исключить из программы курсов квалификации продвинутого уровня работы ряда ирландских писателей: Шеймуса Хини, Брайана Фрила и Ивана Боланда. Уже в 2023 году в экзамен по английскому языку и литературе войдут произведения разных авторов. Организация, которая занимается проведением этих экзаменов, уже убрала часть произведений Шеймуса Хини из программы GCSE (аналог российского ЕГЭ в Великобритании — прим. Д. С.).

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

Шеймус Хини умер в 2013 году, вырос в графстве Лондонберри Северной Ирландии, в 1995 году он получил Нобелевскую премию по литературе. В 2015 году умер Брайан Фриз, наиболее известный по пьесе «Нужен перевод». Один из самых прославленных поэтов Ирландии Иван Боланд скончался в 2020 году.

Английский министр образования Надим Захави раскритиковал решение и назвал его «культурным вандализмом».

Часть пользователей отметила, что некоторые ирландские поэты и писатели все же останутся в программе, потому что «разнообразие» подразумевает изучение произведений авторов разного времени и разного происхождения.

«Оскар Уайлд был ирландцем, как и Джонатан Свифт, это как минимум два ирландских автора, которые остались в программе», — написал @HowdyasayNiamh.

«Нет никакого вреда в том, что будет больше разных авторов. Я недавно прочитал Абдулразака Гурна, и мне понравилось, хотелось бы ознакомиться с этой работой раньше. Но и «Нужен перевод» тоже был хорошей пьесой, жалко, что ее убирают», — прокомментировал @Londonwelsh4.

Ряд комментаторов считают, что избавление от ирландских поэтов является частью политики юнионистов-консерваторов, которые не считают, что в Великобритании должна сохраняться самобытность Шотландии и Северной Ирландии.

«В Ирландии были созданы одни из самых талантливых и красивых литературных произведений, стихотворений и поэм. Но для сторонников тори это ничего не значит, потому что они подписались под нелепой идеей британской исключительности», — считает @davidjpoucher.

В комментариях уверены, что решение об исключении литературных произведений из программы политическое. Пользователи раскритиковали организацию за смешивание обучения и политики.

«Идея того, что профессия учителя каким-то образом связана с политикой тори, это нечто новое!» — прокомментировал @Gary_P_Jackson.

«Очень сложно преподавать ирландскую литературу вне контекста политики и истории, учитывая, что этого контекста нет у многих преподавателей. В одной из книжек для учителей было написано, что поэма, которая относится к Пасхе 1916 года, шла с запиской «В это время в Северной Ирландии начались проблемы», — рассказала @AineDonegal.

Многие пользователи не понимают, зачем заменять величайших ирландских поэтов и писателей на никому не известных новых и «разнообразных» писателей с творчеством похуже.

Джон Артур Ломакс. В библиотеке

«Зачем кто-то в этом мире будет делать это? Я помню, как я читал Джойса, Йейтса и Бекетта, ирландских писателей. Мне грустно смотреть на то, как их меняют на нечто с качеством похуже», — отметил @Brewstermonk1.

«Хини, Джойс, Йейтс, Беккет подарили многое из лучшей литературы на английском языке. Нужно быть сумасшедшим, чтобы от них избавляться», — согласился @HiddenGabber.

Некоторые комментаторы считают, что решение об исключении произведений из программы не имеет смысла, потому что если правительство хочет запретить литературу, ее надо изъять из всеобщего пользования, особенно когда преподаватели в школах и университетах программе не всегда следуют.

«Разве, убирая ирландскую литературу, вы не убираете разнообразие? В этом смысле, тут есть противоречие», — уверен @JosieO_Neill11.

«Слава Богу, у меня много книг Шеймуса Хини и других поэм, посвященных его памяти. Мне лучше начать увеличивать свой репертуар. Йейтса скоро заберете?» — спросила @LaBloggeuse.

Среди пользователей есть те, кто считают, что правительство специально ухудшает уровень образования в Великобритании, чтобы в стране не было никого умного, кто мог бы им противостоять.

«Вместе с этим доступ к курсам по английской литературе сокращается, потому что правительство прекращает финансирование. Мне интересно, почему? Потому что литература заставляет думать?» — поинтересовался @titianted.