Сыктывкар, , 22:02 — REGNUM В Коми дан старт двум масштабным проектам по оказанию помощи и сопровождению семей, в которых есть дети с ограниченными возможностями, и малообеспеченных семей. Об этом в соцсети «Вконтакте» сообщил глава республики Владимир Уйба.

Мальчик-инвалид на доске Кристина Уколова © ИА REGNUM

«Оба проекта получили финансовое содействие Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 29,8 млн рублей», — сообщил глава республики.

Проект «Вместе к успеху» предусматривает создание в городах и районах республики выездной службы «Социальный экспресс». С ее помощью малообеспеченные семьи в отдаленных районах смогут получить психологическую, юридическую и иную помощь специалистов соцзащиты.

Второй проект — «Под крылом» — поможет родителям, воспитывающим детей с инвалидностью, повысить компетенции и приобрести навыки в подготовке детей к самостоятельной жизни, улучшения качества и доступности оперативной консультативной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, российских инвалидов предложили обеспечить семьёй.