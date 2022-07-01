Элиста, , 21:54 — REGNUM Казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» совершат конный переход в память подвига 110-й Калмыцкой кавалерийской дивизии. Об этом ИА REGNUM сегодня, 1 июля, сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Калмыкии.

Конный переход don-kazak.ru

Конники отправятся в путь 10 июля. Маршрут казаков пролегает по местам боевой славы дедов и прадедов, задержавших в 1942 году на Дону многократно превосходящие силы немецко-фашистских войск, обеспечив переправу ряда соединений Красной армии.

Начало похода будет положено в Малых Дербетах, где была сформирована 110-я Калмыцкая кавалерийская дивизия. Всадники будут одеты в военную форму кавалеристов образца 1942 года. За 12 дней конники пройдут 470 км, посетят памятные места в Калмыкии и Ростовской области, помянут минутой молчания погибших в годы Великой Отечественной войны.

Завершится конный переход в станице Раздорской Усть-Донецкого района, где принял свой последний бой Герой Советского Союза Эрдни Деликов.