Тбилиси, , 15:31 — REGNUM Посол США Келли Дегнан высказалась по поводу происшедшего на территории американского посольства в Тбилиси инцидента, сообщает 1 июля грузинский телеканал «TV Пирвели».

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Посол заявила, что насилие, безусловно, неприемлемо, особенно когда в последнее время участились случаи нападений на представителей СМИ. Дегнан обеспокоена сообщениями о насилии в отношении представителей различных политических партий в регионах и нарушении свободы собраний и слова. Видеть, что насилие вступает в игру для того, чтобы нарушать и ограничивать доступ людей к конституционным правам, — это очень тревожно, сказала посол США.

Дегнан выразила разочарование тем, что инцидент произошёл тогда, когда посольство проводило приём в честь дня незавимости США.

Напомним, что глава оппозиционного телеканала «TV Пирвели» Вато Церетели обвинил депутата праламента от правящей партии «Грузинская мечта» Анри Оханашвили в том, что тот 30 июня напал на него в посольстве США и ударил по лицу.