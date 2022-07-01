Минск, 1 июля, 2022, 23:46 — ИА Регнум. На уровне риторики президент Белоруссии Александр Лукашенко постепенно возвращается к «многовекторности». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 1 июля высказал политолог Олег Ковалёнок, комментируя выступление белорусского лидера на пленарном заседании IX Форума регионов Белоруссии и России.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Касым-Жомарт Токаев, который в последнее время вызывающе демонстрирует благожелательный по отношению к Западу нейтралитет» Олег Ковалёнок «Лукашенко снова пытается представить Белоруссию в качестве моста между Востоком и Западом, что, по сути, означает дистанцирование от Москвы и приближение к Евросоюзу. Думаю, в немалой степени на такую риторику «батьку» вдохновил казахстанский «бай», который в последнее время вызывающе демонстрирует благожелательный по отношению к Западу нейтралитет»

По мнению политолога, президент Белоруссии может достичь определённых успехов в «шашнях» с Западом. «Предложение США о перевозке украинского зерна через белорусскую территорию показало, что на Лукашенко в Вашингтоне не поставили крест. Цель Запада состоит в том, чтобы отвернуть от России её номинальных союзников, и здесь белорусский лидер может найти общий язык с западной элитой», — считает Ковалёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, в своём выступлении на Форуме регионов Белоруссии и России Александр Лукашенко заявил: «Встреча делегаций проходит фактически на стыке двух культурных цивилизаций — Востока и Запада. Мы видим в этом символическое значение, поскольку, несмотря ни на что, нацелены на мирный диалог со всеми странами».