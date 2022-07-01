Сыктывкар, , 21:48 — REGNUM В Коми за год число безработных сократилось на три тысячи человек, сообщает Комистат.

Эрнст Нойшель. Безработные. 1931

По данным ведомства, к концу мая 2022 года в службах занятости на учете стояли 7176 безработных, что на 229 меньше, чем в апреле и на три тысячи меньше, чем годом ранее.

«В мае статус безработного получили 1,1 тыс. человек, сняты с регистрационного учета были 1,4 тыс. человек, но только 0,6 тыс. из них — в связи с трудоустройством», — сообщили в Комистате.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми сократился размер реальной зарплаты.