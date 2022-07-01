Киев, , 21:52 — REGNUM Российское судно с зерном, идущее из города Бердянска, украинские власти попросили Турцию задержать как якобы осуществляющее нелегальный экспорт зерна, сообщает 1 июля Reuters.

Сухогруз «Волго-Дон 5011» Marinetraffic.com

Отмечается, что Киев ссылается на обращение украинской генпрокуратуры и просит «принять срочные меры». На судне под российским флагом находится четыре с половиной тысячи тонн пшеницы, погрузка осуществилась в Бердянске.

Судно, как отмечается, следует в турецкий город Караса. Якобы экспорт украинского зерна идёт нелегально.

Напомним, Бердянск был одним из первых городов на Украине, освобождённых от украинских боевиков в ходе спецоперации. Таким образом, киевский режим его не контролирует.

Киев при поддержке Запада обвиняет Россию в том, что она не даёт экспортировать украинское зерно, создавая угрозу голода в мире.

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