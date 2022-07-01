Мехико, , 21:44 — REGNUM В мексиканском городе Сан-Педро-Уамелула прошла церемония бракосочетания мэра Виктора Уго Соса и семилетнего аллигатора. Об этом 1 июля сообщает издание The Daily Mail.

Аллигатор JudyC1000

В ходе церемонии Соса пронёс «невесту» в белом платье по улице города, на которой в честь свадьбы были устроены танцы под музыку.

Супругой мэра стала самка аллигатора по кличке «Маленькая принцесса», которой на всякий случай перевязали пасть.

Уточняется, что этот ритуал является древней традицией и местные жители верят, что благодаря ему получат хороший урожай и богатый улов речной рыбы.

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