Тбилиси, , 15:27 — REGNUM В Грузии руководство правящей партии «Грузинская мечта» представило план реализации 12 условий, выдвинутых Европейской комиссией для получения Грузией статуса кандидата в члены Европейского союза, сообщает 1 июля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

Пункт 1. Уменьшение политической поляризации

Согласно решению «Грузинской мечты», в целях содействия деполяризации на базе парламента Грузии будет создана группа мониторинга поляризации с участием всех парламентских партий, представителей гражданского общества и международных партнёров, которая будет осуществлять постоянный мониторинг и представлять общественности еженедельные отчеты о ситуации и тенденции в плане поляризации в стране. Отчёт о мониторинге содержит рекомендации для политических партий, средств массовой информации, неправительственных организаций и других субъектов, вовлеченных в политические процессы. Состав и формат мониторинговой группы будут определены на основе консультаций с парламентскими политическими партиями и представителями гражданского общества.

Председатель парламента Грузии обеспечит координацию выполнения этого пункта.

Пункт 2. Эффективное функционирование государственных институтов, парламентский надзор, избирательное законодательство

При комитете по процедурным вопросам и регламенту парламента будет создана рабочая группа с участием всех парламентских партий и гражданского сектора для проведения всесторонней оценки выполнения правил процедуры в сфере парламентского надзора и подготовки законодательной инициативы по исправлению пробелов.

«Грузинская мечта» заявляет, что при комитете по правовым вопросам парламента Грузии будет создана рабочая группа по пересмотру избирательного кодекса, в которую войдут депутаты от всех парламентских политических партий, а также представители Центральной избирательной комиссии, государственного контроля и гражданского общества.

В избирательный кодекс Грузии будут подготовлены поправки, в которых будут отражены рекомендации европейских структур.

Пункт 3. Судебная реформа, изменение правил избрания генерального прокурора и избрание членов Высшего совета юстиции, не являющихся судьями

Рабочая группа по судебной реформе, созданная при комитете по правовым вопросам парламента Грузии, в которой представлены все политические партии, возобновит работу в ближайшее время и на основе глубокого анализа ситуации в судебной системе подготовит стратегию судебной реформы и план действий, а также соответствующий проект.

Проект будет направлен в европейские структуры для получения положительного заключения.

Конституционный законопроект о выборах генерального прокурора будет принят парламентом до 1 сентября и принят парламентом не позднее 29 ноября.

Парламент Грузии должен объявить конкурс по отбору членов Высшего совета юстиции, не являющихся судьями, не позднее 30 сентября, а голосование по отбору членов Верховного суда должно быть проведено не позднее 15 ноября.

Пункт 4. Антикоррупционные меры

По словам председателя партии, при комитете парламента по правовым вопросам будет создана рабочая группа, которая подготовит концепцию консолидации антикоррупционных функций и предложения по дальнейшему институциональному укреплению Службы специальных расследований и службы персональных данных.

В состав Рабочей группы войдут депутаты от всех парламентских партий, а также представители правительственной администрации, прокуратуры, службы государственной безопасности и гражданского сектора.

Пункт 5. Деолигархизация

В комитете по правовым вопросам парламента Грузии будет создана рабочая группа, в состав которой войдут представители всех парламентских партий и гражданского сектора. Рабочая группа будет работать над проектом закона о деолигархизации, который будет представлен в парламент Грузии не позднее 5 октября и принят парламентом не позднее 29 ноября.

Пункт 6. Борьба с организованной преступностью и надзор за правоохранительными органами

Согласно плану, представленному «Грузинской мечтой», при парламентском комитете по обороне и безопасности будет создана рабочая группа, в состав которой войдут депутаты от всех парламентских партий, а также представители прокуратуры, Высшего совета юстиции, министерства внутренних дел, министерства юстиции, службы государственной безопасности и гражданского сектора.

До 1 ноября будет подготовлена углубленная оценка текущей ситуации, и группа разработает предложения по исправлению недостатков и дальнейшему усилению борьбы с организованной преступностью.

Пункты 7−8. Обеспечение надлежащей среды для СМИ, эффективное расследование преступлений против журналистов и эффективное реагирование на насилие в отношении уязвимых групп

Комитет по правам человека и гражданской интеграции в сотрудничестве с прокуратурой и МВД обеспечивает публичность информации о расследовании всех соответствующих дел.

Пункт 9. Гендерное равенство и насилие в отношении женщин

По инициативе «Грузинской мечты» парламентский комитет по правам человека и гражданской интеграции и Совет по гендерному равенству будут работать над разработкой законодательных предложений по содействию гендерному равенству и обеспечению более эффективной борьбы с насилием в отношении женщин.

Пункт 10. Вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений

Председатель парламента будет координировать эффективное вовлечение представителей гражданского общества во все процессы, связанные с выполнением условий ЕС. Эффективные механизмы взаимодействия будут сохраняться даже после завершения работы над условиями ЕС.

Пункт 11. Активное рассмотрение решений Страсбургского суда грузинскими судами

По данным «Грузинской мечты», комитет парламента по правам человека и гражданской интеграции, принимая во внимание процедуры правоприменения комитета министров Совета Европы, подготовит законопроект и внесет его в парламент по инициативе до 1 сентября. Парламент обсудит и примет законопроект не позднее 18 октября.

Пункт 12. Выборы Народного защитника (обмбудсмена)

Парламентское большинство предложит оппозиции инклюзивную процедуру отбора кандидатов в омбудсмены до 1 сентября, чтобы обеспечить выдвижение человека на должность омбудсмена, одинаково приемлемого для большинства и оппозиции и, таким образом, избранного с высокой легитимностью.

Голосование по избранию Народного защитника состоится не позднее 1 декабря. Поскольку для избрания Народного защитника требуется поддержка не менее 90 депутатов, обеспечение его избрания в соответствии с оговоркой ЕС в равной степени является обязанностью правящей партии и оппозиции.

Напомним, что Грузии было отказано в получении статуса кандидата на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула грузинскому правительству условия из 12 пунктов, которые обязательно должны быть выполнены.