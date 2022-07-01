Милан, Италия, , 21:35 — REGNUM 1 июля миланский «Интер» на своем официальном сайте объявил о подписании двухлетнего соглашения с 33-летним армянским атакующим полузащитником Генрихом Мхитаряном. Футболист покинул «Рому» и присоединился к «нерадзурри» на правах свободного агента.

Генрих Мхитарян © Photolure

За «Рому» Мхитарян выступал с 2 сентября 2019 года после перехода из лондонского «Арсенала» на правах аренды. Спустя один сезон футболист бесплатно перебрался в стан «волков».

В прошедшем сезоне Генрих Мхитарян принял участие в 31-м туре итальянской Серии А 2021/22, в котором отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. В рамках Лиги Конференций УЕФА армянин набрал 1 (0+1) очко по системе гол+пас в одиннадцати встречах.