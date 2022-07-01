Ростов-на-Дону, 1 июля, 2022, 21:31 — ИА Регнум. 28-летний центральный защитник «Ростова» и сборной России по футболу Максим Осипенко прокомментировал информацию о возможном переходе в московский ЦСКА в грядущее летнее трансферное окно.

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист сборной России Максим Осипенко

«Выходил ли на меня кто-то из ЦСКА? Нет. Слышал ли что-то об интересе ЦСКА? Прочитал в интернете», — цитирует Осипенко издание «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Максим Осипенко принял участие в 29 турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил четыре желтые карточки.

Текущее соглашение Осипенко с «желто-синими» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 28-летнего защитника в 3,5 миллиона евро.