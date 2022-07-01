Москва, 1 июля, 2022, 21:28 — ИА Регнум. В основе образа жизни казака лежат православная вера и любовь к Отечеству, благодаря чему казаки всегда были опорой государства. Настоящие казаки как были, так и остались по своей природе воинами. Об этом в своём телеграм-канале написал верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья, командир казачьего отряда «Дон» Николай Дьяконов.

Don-kazak.ru Казачья рота мобилизационного резерва

«Братья-казаки! Призываю вас мобилизоваться, вместе выступить единым фронтом и довести до конца уничтожение поднявшего голову нацизма на Украине. Нам нельзя делиться на реестровых и общественников, своих и чужих — среди воинов Христовых нет казаков чужих. Мы объявили сбор под наши стяги в поход против нацизма, против тех, кто поставил своей целью уничтожать нас и во всеуслышание признался в этом. Спешите сделать свою мужскую работу», — обратился к казакам Дьяконов.

ИА REGNUM сообщало, что весной 2022 года казачьи подразделения отправились в Донбасс В специальной операции по защите республик Донбасса принимает участие и добровольческий казачий отряд «Дон» имени Архистратига Михаила, в состав которого вошли представители Союза казаков-воинов России и зарубежья (СКВРиЗ).