Москва, , 21:27 — REGNUM 23-летний атакующий полузащитник ЦСКА и сборной Исландии по футболу Арнор Сигурдссон воспользовался разрешением УЕФА и приостановил действие своего контракта с московским клубом. Об этом 1 июля сообщило издание «Чемпионат».

Герасимов против Сигурдссона Алексей Колчин. © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что Арнор Сигурдссон планирует в летнее трансферное окно вернуться в шведский футбольный клуб «Норрчепинг», за который исландец выступал до перехода в ЦСКА в 2018 году за 4 миллиона евро.

На данный момент трансферная стоимость Арнора Сигурдссона, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 2,3 миллиона евро. Соглашение полузащитника с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В прошедшем сезоне Арнор Сигурдссон, выступая за «Венецию» на правах аренды, принял участие в одиннадцати матчах за итальянский клуб во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.