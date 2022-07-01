Нью-Йорк, США, 1 июля, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Сериал «Частный детектив Магнум» (Magnum PI), являющийся ремейком одноимённого шоу, которое телеканал CBS показывал в 80-х годах XX века, получит ещё два сезона. Об этом 1 июля сообщает портал GamesRadar Plus.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Телевидение

CBS объявил о решении закрыть проект в мае 2022 года, однако продюсерской компании Universal Television удалось найти шоу новый «дом» в лице телекомпании NBC. Она сообщила, что «Частный детектив Магнум» получит ещё 20 эпизодов, которые будут разделены на два сезона. При этом отмечается, что в будущем может быть выпущено больше серий.

Напомним, премьера сериала «Частный детектив Магнум» состоялась на телеканале CBS 24 сентября 2018 года. В оригинальном шоу роль Томаса Магнума исполнил Томас Селлек, в ремейке детектива играет Джей Эрнандес («Хостел», «Яркость», «Отряд самоубийц»).