Вашингтон, 1 июля, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден наградит четырехкратную золотую медалистку Олимпийских игр Симону Байлз, двукратную обладательницу Кубка мира футболистку Меган Рапиноэ и еще 17 человек президентской медалью свободы, которая является высшей гражданской наградой в США, сообщает 1 июля Reuters.

Симона Байлз

Церемония награждения пройдет 7 июля. Согласно заявлению Белого дома, медали получат те, кто внес «образцовый вклад» в развитие Соединенных Штатов или боролся за мир во всем мире.

«Пример этих семнадцати американцев демонстрирует силу возможностей, он служит воплощением души нации — трудолюбия, упорства и веры», — говорится в заявлении Белого дома.

Помимо этого награды также получат лауреат премии «Оскар» актер Дензел Вашингтон и покойный сенатор США Джон Маккейн.