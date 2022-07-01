Ухта, Коми, , 21:21 — REGNUM В Ухте на здании школы № 13, где учился герой антинацистского сопротивления в Донбассе Арсен Павлов, появилась посвященная ему памятная доска, пишет БНК.

В Ухте открыли памятную доску защитнику Донбасса Арсену Павлову www. bnk.ru

Павлов, более известный по своему позывному Моторола — уроженец Ухты. Возглавляя противотанковое спецподразделение «Спарта», участвовал в обороне Славянска и битве за Иловайск, сражении за аэропорт Донецка и освобождение Дебальцево. Посмертно награжден орденом Мужества.

Как сообщало ИА REGNUM, Павлов погиб 16 октября 2016 года в результате срабатывания взрывного устройства, заложенного в шахте лифта в доме, где он жил.