Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 2 июля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Если Брюссель заставит Республику Сербскую выбирать между централизованной Боснией и Герцеговиной, которая пойдет путем евроинтеграции, и Республикой Сербской, сербы выберут Республику Сербскую. Об этом заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик 1 июля.

Medija centar Beograd Милорад Додик

Додик подчеркнул, что сербы не готовы пожертвовать своей автономией в БиГ для того, чтобы вступить в ЕС.

«Я хотел бы подтвердить, что мы определились в пользу членства в ЕС. Но также я хотел бы призвать Европейскую комиссию обратить больше внимания к БиГ и сформулировать для нас какие-то более реальные условия для начала переговоров, который мы смогли бы выполнить», — процитировал телеканал РТРС слова Додика.

Напомним, что на недавнем саммите ЕС в Брюсселе Босния и Герцеговина не получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.