Вашингтон, 1 июля, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Правительство Колумбии экстрадирует в США сестру крупного наркоторговца Дайро Усаги по прозвищу Отоньель, чтобы женщина предстала перед судом по обвинению в незаконном обороте наркотиков, сообщает 1 июля Reuters.

(сс) Mike Shaheen Полиция на акциях протеста в США

Колумбийская полиция обвинила 39-летнюю Нини Усуга в отмывании денег для «Клана залива», а также в ведении бизнеса с картелями в других странах, в том числе в Мексике. Предполагается, что женщина помогала брату координировать поставки наркотиков.

Напомним, в октябре 2021 года власти Колумбии сообщили о задержании самого разыскиваемого наркоторговца страны, арестованного в результате совместной операции сотрудников полиции с военными.

В апреле о решении экстрадировать Усуги в США, где в отношении него выдвинуты обвинения в наркоторговле, объявил президент Колумбии Иван Дуке.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Колумбии совместно с полицией задержали главаря одной из банд в составе наркокартеля «Клан залива» Фаусто Паласиоса.