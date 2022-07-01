София, 1 июля, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Несколько десятков человек собрались у здания Народного собрания (парламента) Болгарии в Софии с требованием отложить процесс формирования нового болгарского правительства. Об этом 1 июля сообщает софийский информационный портал News. bg.

Цитата из видео «Внутриполитический кризис в Болгарии новый виток» пользователя Euronews Русский. youtube.com Протесты в Болгарии

По свидетельствам очевидцев, участники демонстрации попытались забросать помидорами и куриными яйцами некоторых чиновников, направившихся в правительственный квартал для участия в церемонии передачи представителю коалиционной партии «Продолжаем перемены» Асену Василеву мандата на формирование нового кабинета министров Болгарии.

Акция была пресечена силами правопорядка. В то же время организаторы мероприятия объявили о намерении продолжить выступления.

Напомним, 1 июля президент Болгарии Румен Радев наделил Василева полномочиями для создания временного Совета министров страны. Ранее депутаты болгарского парламента отправили в отставку правительство Болгарии во главе с Кирилом Петковым.