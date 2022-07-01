Вашингтон, 1 июля, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Компания Paramount Plus не будет продлевать сериал «Почему женщины убивают» на третий сезон. Об этом сообщило издание Deadline 1 июля.

Кадр из трейлера Сериал «Почему женщины убивают»

Известно, что второй сезон шоу показывал высокие рейтинги, а различные актёры вели переговоры об участии в третьем сезоне, однако это не спасло сериал от закрытия. Точная причина отказа от производства продолжения не уточняется.

Напомним, сериал «Почему женщины убивают» рассказывает о трёх героинях, которые в разное время жили в одном и том же особняке и сталкивались с супружескими изменами, после чего решались на убийства. Премьера первого сезона состоялась в августе 2019 года.