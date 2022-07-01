Элиста, , 21:06 — REGNUM В Элисте принято решение об аресте предполагаемого убийцы годовалого мальчика, тело которого было обнаружено вечером 30 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СК России 1 июля.

Уголовное дело Ktr.su

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«Сегодня по ходатайству следователя 50-летнему местному жителю, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Мужчине предъявлено обвинение.

Следователи полагают, что фигурант уголовного дела нанёс ребёнку не менее пяти ударов предметами, обладающими колюще-режущим и рубящим свойствами, от чего мальчик скончался на месте.

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