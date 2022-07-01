Аляска, США, , 21:06 — REGNUM На Аляске вблизи ледника Хаббарда норвежский круизный лайнер столкнулся с айсбергом, сообщают 1 июля местные СМИ.

Айсберг Дмитрий Смирнов

После удара судно пришвартовалось в Сиэтле, чтобы провести ремонт.

При этом удар был настолько сильный, что, по словам очевидцев, некоторые пассажиры упали.

«Я посмотрел на переднюю часть корабля, и я увидел, как… айсберг просто переворачивается и тонет», — рассказал Бенджамин Тэлботт, снявший видео происшествия.

Отметим, что норвежское судно прибыло в Сиэтл из города Джуно на Аляске, где оно предварительно прошло осмотр.