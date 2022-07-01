Токио, 1 июля, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Издательская компания Bandai Namco выложила в Сеть трейлер с демонстрацией игрового процесса Digimon Survive. Ролик был опубликован 1 июля на портале DSOGaming.

Скриншот с YouTube Digimon Survive

Проект представляет собой смесь визуальной новеллы и тактической ролевой игры. В новом видео разработчики рассказали о том, чего геймеры могут ожидать от Digimon Survive и показали игровой процесс и механики.

Напомним, ранее студия Witchcraft и Bandai Namco назвали дату мирового релиза Digimon Survive. Игра выйдет 29 июля 2022 года на ПК и консолях PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.