Ливерпуль, Великобритания, , 20:55 — REGNUM Английский футбольный клуб «Ливерпуль» подписал с 30-летним фланговым нападающим сборной Египта Мохаммедом Салахом новый контракт. Соглашение рассчитано на три года до конца сезона 2024/25.

Мохаммед Салах Www.liverpoolfc.com

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Мохаммед Салах, подписав новый контракт, стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории «Ливерпуля». Нападающий будет получать 350 тысяч фунтов в неделю.

Мохаммед Салах выступает за «Ливерпуль» с 1 июля 2017 года после перехода из римской «Ромы» за 42 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость египетского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Салах принял участие в 35-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился 23-мя забитыми мячами и 13-ю результативными передачами.