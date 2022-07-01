Ливерпуль, Великобритания, 1 июля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» подписал с 30-летним фланговым нападающим сборной Египта Мохаммедом Салахом новый контракт. Соглашение рассчитано на три года до конца сезона 2024/25.

Www.liverpoolfc.com Мохаммед Салах

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Мохаммед Салах, подписав новый контракт, стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории «Ливерпуля». Нападающий будет получать 350 тысяч фунтов в неделю.

Мохаммед Салах выступает за «Ливерпуль» с 1 июля 2017 года после перехода из римской «Ромы» за 42 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость египетского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Салах принял участие в 35 турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился 23 забитыми мячами и 13 результативными передачами.