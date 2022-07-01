1 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Сети обсудили технический осмотр газопровода «Северный поток», во время которого движение газ по трубе будет перекрыто.

Светлана Рыбина, , 21:07 — REGNUM Сообщение компании Nord Stream AG о том, что обе нитки газопровода «Северный поток» остановят ради планового технического осмотра, который продлится с 11 по 21 июля 2022 года, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 1 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Газопровод «Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нравится, не нравится — ремонт, моя красавица», — шутит Rurik V.

Многие пользователи считают, что технический осмотр — вещь крайне важная и ответственная, поэтому не стоит с этим делом спешить.

«Не спешите, ребята! Профилактируйте до зимы, чтобы уж наверняка там всё напрофилактировать», — обращается Vitaly G.

«Правильно! Только обслуживать надо небольшими участками, метров по сто, и тянуть время, пока Европа не замёрзнет и не поумнеет», — предлагает Сергей Т.

Некоторые комментаторы уверены, что будут и другие остановки «Северного потока», который уже невозможно обслуживать в прежнем режиме из-за введённых против Российской Федерации западных санкций.

«Нужно ещё будет с 21 декабря по 31 декабря обслуживание провести. Для закрепления результата», — считает Сергей Н.

«Это явно не последние такие профилактические работы. Турбины Siemens так никто России не вернул после ремонта, а действующие, согласно регламенту, проработают как раз до декабря-января нынешнего года. Дальше всё, Европе — кирдык», — предрекает Алексей К.

Турбина Siemens Siemens Pressebild

«Потом, ближе к зиме, скажем, что не было импортных компонентов для ремонта, поэтому профилактика затянулась. Посмотрим, как эти русофобы выживать будут», — пишет Олег Г.

Часть людей полагает, что Евросоюз сам себя загнал в энергетические клещи, вынуждая Россию прекращать поставки газа.

«Такое впечатление, что Евросоюз, принимая неадекватные решения по санкциям против России, даже не думает, что им придётся пережить ещё зиму», — заметил Игорь М.

Ряд пользователей указывает на то, что вскоре цена на газ в Европе взлетит до таких невероятных высот, что у Евросоюза не останется шансов — ему придётся снять с России свои санкции.

«Ну всё, ждём цену газа в две тысячи евро за кубометр, как Медведев обещал. Хотя он ещё больше пророчил, но у европейцев ещё всё впереди. Ну а сейчас тем же немцам можно порекомендовать только мыться реже», — написал Onur P.

«Всё равно от российского газа Евросоюз не откажется, потому что аналога они не найдут, а переплату не потянут. Придётся договариваться в любом случае», — уверен Арман М.

Нашлись и те, кто считают правильным перекрыть газ в Европу уже сейчас, чтобы вынудить недружественные страны осознать пагубность своих действий.

«Пора уже прикрывать газовую лавочку, потому что газ мы поставляем, а отношение к России становится всё только хуже», — отметил Яков Д.

«А может, нам вовсе перекрыть зимой им газ? Сейчас мы, конечно, выгоду получаем, но не стоит ли пожертвовать сиюминутной выгодой ради того, что поставить Европу известным местом и продиктовать ей свои условия? Выгоды всяко больше будет в стратегическом плане», — советует Евгений М.

Напомним, 1 июля на сайте компании Nord Stream AG была опубликована информация, согласно которой обе нитки газопровода «Северный поток» остановят ради планового технического осмотра. Планируется, что профилактические работы пройдут с 11 по 21 июля 2022 года.