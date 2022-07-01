Москва, , 21:05 — REGNUM Базовые цены для расчёта пошлин на зерновые культуры, подсолнечное масло и шроты переведены в рубли, сообщили 1 июля в пресс-службе Минсельзоза РФ. Подписано постановление на эту тему.

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В ведомстве отметили, что «скорректирована формула расчёта вывозных пошлин на зерновые культуры (пшеницу и меслин, ячмень и кукурузу), подсолнечное масло и шрот».

За счёт этого, а также продления до 31 августа 2023 г. действия пошлины на экспорт подсолнечного масла, шрот и семян подсолнечника, получит поддержку экспорт российской сельхозпродукции, ведь снизится «влияние колебаний валютных курсов на размер вывозных пошлин».

И на российском рынке эти меры стабилизируют ситуацию с ценами.

Ведомство напомнило, что в России экспортные пошлины на перечисленные выше продовольственные товары зависят от базовой и индикативной (среднее арифметическое рыночных показателей) цен. До сих пор базовые цены были привязаны к курсу доллара.

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