Тюмень, 1 июля, 2022, 20:48 — ИА Регнум. В Тюменской области объём строительных работ в январе–мае 2022 года вырос на 8,2% к уровню 2021 года, составив 52,3 млрд рублей. Об этом сообщает региональный департамент экономики.

Частный дом

За указанный период введено 653,7 тыс. кв. метров жилья (рост в 1,8 раза к уровню января-мая 2021 года). При этом доля жилья, построенного населением, составила 63,8% от общего ввода (417,2 тыс. кв. метров).

В расчёте на 1000 человек ввод жилья в Тюменской области составил 422,3 кв. метра, это в 1,4 раза выше среднероссийского уровня (304,9 кв. м).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в 2022 году темпы ввода жилья выше прошлогодних показателей почти на 80%.