Вашингтон, 1 июля, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Авторам нелицензионных версий игр студии FromSoftware удалось решить проблемы с производительностью, которые компания по какой-то причине не может устранить много лет. Об этом 1 июля сообщает портал Eurogamer.

Скриншот из игры Elden Ring Elden Ring

Суть проблемы заключается в том, что если даже в играх FromSoftware значение показателя кадров в секунду зафиксировано на 30 FPS (frame per second), игроки всё равно наблюдают «притормаживания». При этом неофициальные патчи к пиратским версиям игр для взломанных консолей PS4 устраняют эту проблему путём небольшого исправления кода, которое кажется элементарным.

Автор статьи отметил, что он лично проверил эти патчи и убедился, что они действительно работают: при их установке игра начинает выдавать более плавную «картинку». Он задался вопросом о том, почему японская студия много лет не может внести эти изменения в игры, если это так просто.

Напомним, студия FromSoftware является разработчиком так называемых Souls-игр: Demon’s Souls, Dark Souls и других в подобной стилистике (Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice). Свою последнюю игру Elden Ring компания выпустила 25 февраля 2022 года.