Белград, 1 июля, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Приштина должна сформировать Сообщество сербских муниципалитетов, как предусмотрено Брюссельским соглашением и сопровождающими его документами. Об этом заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович 1 июля.

(сс) Гора ТВ Петар Петкович

По словам Петковича, Приштина должна поменять «фашистское отношение к сербскому народу», если она желает построить «нормальное общество».

«Верховенство закона в Косово и Метохии остается абсурдной концепцией, пока албанские политические элиты обеспечивают правовые гарантии только албанцам и правят с помощью силы», — говорится в посменном заявлении Петковича, которое распространила Канцелярия по Косово и Метохии.

Напомним, что албанские сепаратисты в Косово и Метохии в 2013 году подписали с властями в Брюссельское соглашение. Этот документ предусматривает создание ассоциации муниципалитетов Косово и Метохии с сербским большинством. Приштина до сих пор отказывается выполнить этот пункт соглашения.