Крайова , Румыния, 1 июля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. В результате масштабной спецоперации, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с терроризмом Румынии (DIICOT), в узде Долж на румынско-болгарской границе задержана крупная партия наркотических веществ. Об этом 1 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По предварительным данным, по подозрению в распространении наркотиков задержаны несколько человек. Сообщается об изъятии нескольких десятков килограммов запрещенных препаратов.

Ведется следствие. Если вина задержанных лиц будет доказана в суде, каждому из них грозит до десяти лет тюремного заключения.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о начале нового этапа борьбы с торговлей наркотиками в стране.