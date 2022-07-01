Новочеркасск, Ростовская область, 1 июля, 2022, 20:38 — ИА Регнум. В Ростовской области казакам Платовской сотни Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова вручили погоны хорунжего. Торжественная церемония состоялась в Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе в Новочеркасске — столице донского и мирового казачества, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

npi-tu.ru Казакам Платовской сотни вручили погоны хорунжего

Первый офицерский чин хорунжего присвоен 18 молодым казакам взвода Платовской сотни. Десять представителей станичного казачьего общества «Платовское» были участниками парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2021 года в составе сводного парадного расчёта Всевеликого войска Донского.

ИА REGNUM отмечает, что ЮРГПУ имени Платова (ранее — Новочеркасский политехнический институт) — один из старейших на Юге России и первый казачий в истории страны. На базе военного института ЮРГПУ была создана казачья станица, а впоследствии – казачья Платовская сотня из молодых казаков. В числе других молодые казаки осваивают такие дисциплины как организация казачьего самоуправления, юридическое обеспечение деятельности казачьих обществ, основы православной культуры, экономика казачьих регионов.