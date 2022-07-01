Бухарест, 1 июля, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Парламент Румынии принял специальное постановление, предусматривающее увеличение штрафов за несанкционированное нанесение надписей (граффити) на фасады зданий, заборы, окна и другие объекты. Об этом 1 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Александр Погожев ИА REGNUM Гриф на фоне граффити во время репетиции в гараже

Согласно официальной информации, отныне гражданин, уличенный в подобном виде порче имущества, заплатит по решению суда в казну до 6 тыс. леев ($1200). Как утверждают члены высшего законодательного органа страны, таким образом соответствующие граффити приравнены к вандализму.

Напомним, в данный момент в центре столицы Румынии Бухаресте практически нет ни одного здания, на которых не было бы надписей и рисунков неизвестных авторов.