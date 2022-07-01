Тюмень, , 20:34 — REGNUM Федеральную трассу Москва — Казань — Тюмень построят быстрее благодаря дополнительному финансированию из резервного фонда правительства РФ размером 28 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба информационного центра правительства Тюменской области.

Трасса Russianhighways.ru

Дополнительное финансирование позволит досрочно ввести в эксплуатацию несколько участков трассы в различных регионах страны.

Отмечается, что строительство этой трассы — часть федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа — Западный Китай». Она обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Свердловской, Нижегородской, Тюменской и Челябинской областями, Татарией и Чувашией.

Читайте ранее в этом сюжете: Хуснуллин рассказал о перспективах строительства автодороги М-12