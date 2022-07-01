София, 1 июля, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР) на своем экстренном заседании 1 июля окончательно утвердила очередные изменения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает софийская газета «Факты».

Плакат «Шире используйте электричество!», 1954

Согласно официальной информации, в период с 1 июля 2022 по 30 июня 2023 года цены на тепловую энергию для бытовых потребителей в стране вырастут на 29,73%. Цена на электричество вырастет в среднем на 10%, а газ подорожает на 5%.

Новые тарифы вступили в силу с момента обнародования соответствующей информации.

Напомним, в Болгарии каждая вторая семья не в состоянии регулярно оплачивать коммунальные счета.