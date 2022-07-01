Курган, 1 июля, 2022, 20:28 — ИА Регнум. В Курганской области за январь–май 2022 года индекс промышленного производства составил 104,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Arrko.ru На производстве

По России индекс промышленного производства за аналогичный период составил 102,8%, по Уральскому федеральному округу — 102,4%.

В структуре обрабатывающих производств в Курганской области наибольший рост по индексу зафиксирован в производствах прочей неметаллической минеральной продукции — 134%; машин и оборудования, не включенных в другие группировки — 133,5%; металлургическом производстве — 120,8%.

Индекс промышленного производства — это один из ключевых показателей развития экономики, а его рост — показатель подъёма, отмечают в правительстве региона.