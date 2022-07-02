Белград, , 15:10 — REGNUM Посол Украины в Сербии Владимир Толкач призвал Сербию присоединиться к антироссийским санкциям ЕС. Об этом Толкач заявил 1 июля, выступая на конференции «Место Сербии в евроатлантическом сообществе», которую организовал Евроатлантический совет Сербии.

Украина Ольга Шклярова, ИА REGNUM

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По словам украинского дипломата, Сербия не должна оставаться «черной дырой», когда речь идет о европейских санкциях против России.

Толкач заявил, что Украина, сражаясь против «российской агрессии», защищает не только свою территорию, но и демократические ценности и «будущее всей Европы», передает агентство «Танюг».

Напомним, что Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям, ссылаясь на то, что в 1990-е годы она сама ощутила действие международных экономических санкций и не считает их путем для решения политических вопросов.