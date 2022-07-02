Душети, , 00:09 — REGNUM Прошедшие в регионе Мцхет-Мтианети сильные дожди привели к оползня на дорогах, сообщает 1 июля грузинский телеканал «Имеди».

Оползень

Муниципалитет Душети борется со стихией уже несколько дней. В целях устранения проблем, вызванных обильными осадками, активно продолжаются работы по очистке дорожной инфраструктуры. Вчера вновь развернулись оползневые процессы на дороге Жинвали-Барисахо-Шатили. На местах работают все соответствующие учреждения, располагающие техническими и людскими ресурсами. Главы регионов и муниципалитетов находятся в зонах бедствия.

Сильные дожди 26 июня вызвали проблемы во всём регионе Мцхета-Мтианети. Сильный дождь нанёс существенный ущерб муниципалитета Душети, где часть центральных и внутренних дорог была значительно повреждена на участке Жинвали-Барисахо-Шатили.