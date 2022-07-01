Стокгольм, , 20:39 — REGNUM 900 пилотов «Скандинавских авиалиний» (SAS) выйдут на забастовку, если авиакомпания и профсоюз не договорятся о новом коллективном договоре до полуночи 1 июля. Об этом сообщил шведский телеканал SVT.

Самолёт авиакомпании SAS Jhz94

Ранее проведение забастовки было отложено на 72 часа.

По словам норвежского посредника Матса Руланда, вовлеченного в процесс, приведут ли продолжающиеся за закрытыми дверьми переговоры к забастовке, пока неясно.

«Этого я не знаю. Мы постараемся сделать все возможное в оставшиеся часы, чтобы решить эту проблему. Мы не сдаемся, даже если это будет трудно», — сказал он в интервью норвежскому телеканалу TV2.