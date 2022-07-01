1 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 20:58 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил в разговоре с репортерами, что он не намерен просить Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, указав, что это «не является целью поездки», которая пройдет в следующем месяце. При этом Байден не забыл в очередной раз внушить, что якобы именно «Россия, Россия, Россия» виновата в стремительно растущих ценах на бензин в США.

Саудовская Аравия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Данное заявление американский лидер сделал во время пресс-конференции на саммите НАТО в Испании, также ответив на несколько вопросов репортеров об инфляции и украинском кризисе.

Один из журналистов попросил Байдена рассказать, планирует ли он призывать кронпринца и короля Саудовской Аравии увеличить добычу нефти на фоне того, как американцы всё больше страдают от высоких цен на бензин. Помимо этого журналист поинтересовался, как Белый дом намерен привлечь королевство к ответственности за нарушения прав человека.

«Ну, во-первых, цель поездки состоит не в этом», — ответил президент и добавил, что вначале он посетит Израиль. «Для израильтян очень важно, чтобы я совершил эту поездку», — заверил Байден, переведя тему на цели по «углублению интеграции Израиля в регион».

На вопрос о том, намерен ли Вашингтон договориться с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти, Байден ответил, что нет.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Так почему бы не нарастить внутреннее производство нефти? Откуда такое нежелание? Сектор зеленой энергетики еще не готов нас обеспечивать», — пишет orangehaze.

«Да, это интересный вопрос. Почему мы всегда поддерживаем другие страны, а не свою собственную?» — отвечает cherryann1000.

«Если завтра закончится украинский кризис, цена на бензин вряд ли изменится, потому что не Россия подняла цены на бензин до 5 долларов. Причина — энергетическая политика США», — указывает grafelfing799.

«Я думаю, что мир без войн, бензин за $1,60, защищенные границы, отсутствие инфляции, больше рабочих мест, чем когда-либо, более высокие зарплаты, союзники и противники, которые уважают или боятся нас, сильная экономика, сильные вооруженные силы и некоторые уморительно смешные, правдивые твиты были просто слишком хороши для некоторых из нас, так что мы решили прогнать Трампа», — вспоминает wallace. duante.

«Он не будет спрашивать саудовцев, потому что Макрон уже сказал ему, что их мощности по добыче нефти максимально исчерпаны. Макрон спас его от позора», — считает ABNRGR77.

«Саудовцы терпеть не могут Байдена. Они не дадут ему нефть», — подчеркивает bigmouth075.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Можно утверждать, что Байден просто оторван от реальности. Все знают, что он не руководит страной, он просто пересказывает высказывания своих кураторов», — комментирует scorpioofthemasses.

«Все знают, что высокие цены на бензин — это вина Байдена. В то время как американцы страдают от последствий политики Байдена, Демпартия тратит свое время на драму с восстанием 6 января, которое длилось несколько часов год назад. А на этой неделе они объявили, что добавят в Белый дом новую ванную комнату для ЛГБТ. Тем временем наша страна катится в пропасть. Бензин подорожал до $5,50 за галлон, счета за продукты сильно выросли, моя арендная плата составляет $3000 в месяц, единственные дешевые вещи — это страховка автомобиля, счет за электричество и мой спортзал, но я уверен, что они тоже скоро подорожают. Кто-нибудь может назвать хоть одну вещь, которая стала лучше при Байдене?» — задает риторический вопрос jonflames88 998.

«Он не будет спрашивать саудовских лидеров, потому что его администрация знает, что ответ будет отрицательным», — пишет eyescream.

«Даже если Байден отказывается верить, что он несет ответственность за рост цен на бензин, сколько бы раз он ни говорил «Россия», американцы с мозгами знают, что это вина Байдена», — подчеркивает woody8318.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время переговоров с американским лидером Джо Байденом, что наследный принц Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян считает, что два ведущих производителя нефти ОПЕК — Саудовская Аравия и ОАЭ — едва ли смогут помочь Западу увеличить добычу нефти.

Ранее старший научный сотрудник аналитического центра «Независимый институт» Иван Эланд заявил в статье для издания The National Interest, что США готовы пресмыкаться перед Саудовской Аравией ради снижения цен на нефть, но для Байдена это означает лишь бессмысленное унижение.

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