Нью-Йорк, США, , 20:16 — REGNUM Совет безопасности ООН намерен провести заседание по Украине и продовольственной безопасности, заявил 1 июля на пресс-конференции председательствующий в Совбезе постпред Бразилии при ООН Роналдо Коста Фильо.

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По его словам, заседание запланировано на июль текущего года.

«Мы планируем провести заседание по Украине в аспекте продовольственной безопасности», — заявил Роналдо Коста Фильо.

При этом он рассказал, что дата заседания будет уточнена позже в зависимости от консультаций и переговоров, проходящих в Европе.

Напомним, западные СМИ продолжают распространять утверждение о том, что события на Украине критически повлияют на рынки зерновых и могут вызвать продовольственный кризис в целом ряде стран.

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