Хельсинки, 1 июля, 2022, 20:33 — ИА Регнум. В ходе своего заключительного слова на саммите НАТО в Мадриде президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция согласилась передать Турции 73 «террориста». Однако, по словам министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто, страны договорились только о том, что указано в мадридском соглашении. Об этом 1 июля сообщил шведский телеканал SVT.

FinnishGovernment Пекка Хаависто

В мадридском соглашении, подписанном министрами иностранных дел Финляндии, Швеции и Турции 28 июня, говорится, что Швеция и Финляндия «будут обрабатывать запросы Турции о депортации и экстрадиции подозреваемых в терроризме лиц». Однако ничего не говорится о том, сколько людей северные страны обязываются выслать; более того, про обязательство высылать каких-либо людей в тексте соглашения нет ничего вовсе.

«Мы договорились о том, что вынесено на бумагу, и, конечно, могут быть разные точки зрения, но мы договорились о том, что написано черным по белому, и больше ни о чем другом», — прокомментировал требования Эрдогана к Турции глава финской дипломатии Пекка Хаависто в интервью изданию Svenska Yle.