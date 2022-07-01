Стокгольм, , 20:20 — REGNUM Уве Бринг, профессор международного права, не верит, что требования президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приведут к экстрадиции вообще кого-либо из Швеции. Об этом он заявил 1 июля в эфире телеканала SVT.

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По его словам, шведское и международное законодательство об экстрадиции неприкосновенно.

«Именно требование о двойной подсудности защитит большинство, если не всех, кто находится в списке», — заявил профессор.

Таким образом Бринг ссылается на фундаментальную основу международного права в деле экстрадиции: лицо может быть выслано из страны, если в высылаемой стране за совершенное им деяния также предусмотрена ответственность.

Таким образом, политические противники президента Эрдогана, который называет их террористами, не могут быть высланы за деяние, не наказуемые по шведскому законодательству.