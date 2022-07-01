Москва, 1 июля, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Популярный рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) выпустил видеоклип на песню «Девочка, не плачь». Об этом сообщило информационное агенство InterMedia 1 июля.

Кадр из клипа «Девочка, не плачь» Егор Крид

По сюжету ролика, музыкант пытается привлечь внимание опечаленной возлюбленной, организовав рок-концерт прямо в её квартире. Стоит отметить, что сам Крид в своих соцсетях рассказал, что опубликованный ролик является лишь «лайв муд видео», а премьера основного клипа на сингл состоится позднее.

Напомним, выход композиции «Девочка, не плачь» состоялся 24 июня 2022 года. Релиз работы был приурочен к 28-летию Егора Крида.