Кострома, 4 июля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. До конца 2022 года во всех населённых пунктах Костромской области появятся оранжевые контейнеры для раздельного сбора мусора. Предполагается, что в них жители региона будут складывать отходы, которые в дальнейшем попадут в переработку — пластик, стекло, металл и бумагу. ИА REGNUM поговорило с директором департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области Сергеем Кралиным о деталях перехода на новую систему.

Наталья Диева Сергей Кралин

Наталья Диева Сергей Кралин

ИА REGNUM: Говорят, по мусору можно многое сказать о человеке, который его производит. Что в таком случае отходы говорят о костромичах?

Сергей Кралин: Судя по всему, больше всего кушают в Костроме, Судиславле, Красном-на-Волге и Нерехте. В этих районах пищевые отходы занимают 36-40% от всей структуры. Меньше всего — в Галиче, Солигаличе, Чухломе и Буе. Там пищевых отходов где-то 25%. Насчёт «больше кушают» я могу и заблуждаться, может люди успешно перерабатывают отходы, пуская их на компост.

ИА REGNUM: Много ли мусора производят жители Костромской области в день в расчёте на человека?

Сергей Кралин: Около 1 килограмма в день. От всей области в год идёт порядка 200 тысяч тонн.

ИА REGNUM: Это много или мало?

Сергей Кралин: Ни много ни мало, мы в середнячках по Центральному федеральному округу.

ИА REGNUM: Зачем Костромской области переходить на раздельный сбор мусора?

Сергей Кралин: Есть Указ президента, по которому до 2030 года вся Россия должна перейти на сортировку мусора. Для чего это надо? Мусор надо как-то уничтожать. Все это понимают. Можно хоронить, как делаем мы, либо сжигать. Для этого есть экологически чистые установки, но такая тема пока только внедряется в Подмосковье, Москве. К тому же, пока это очень дорого. Да и по экологии не всё до конца понятно. Раздельный сбор позволит сократить количество мусора, отправляемого на захоронение. Сейчас мы отправляем на полигоны 90% производимого мусора, остальные 10% полезных фракций идут на переработку. С сортировкой будем хоронить где-то 40%, это будет хороший показатель.

ИА REGNUM: Что мешает просто качественно сортировать мусор на самом заводе?

Сергей Кралин: Какое оборудование не ставь, хоть самое современное, грязный мусор будет неправильно идентифицироваться. Сложно понять, где стекло, где картон, где бумага или металл.

Департамент строительства, ТЭК и ЖКХ Так будут выглядеть контейнеры для раздельного сбора мусора, которые установят в Костромской области

ИА REGNUM: Принципы разделения мусора могут быть разными. Простейший вариант — делить пищевые и непищевые отходы, более продвинутый — складывать стекло, пластик, бумагу, резину, металлы и тому подобное в отдельные контейнеры. По какому из путей пойдёт регион?

Сергей Кралин: Пока по простому. Во-первых, площадки для новых контейнеров надо подготовить — обновить, расширить, если надо, забетонировать. Это дополнительные расходы. В случае с одним дополнительным контейнером это проще. Во-вторых, людям будет сложно сразу перестроиться на продвинутую схему. Пока остановимся на варианте, когда в один специальный контейнер попадает пластик, стекло, металл и бумага.

ИА REGNUM: Область закупила 2713 контейнеров для раздельного сбора мусора. Насколько это дорогое удовольствие и хватит ли этого количества на весь регион?

Сергей Кралин: Это федеральные деньги, полученные в рамках нацпроекта «Экология». Всего 60 миллионов рублей. Область немного софинансировала, по-моему, 10%, это предполагается во всех нацпроектах. По количеству, надеюсь, что хватит. Если что, докупим ещё немного.

ИА REGNUM: В каких городах будут установлены контейнеры в первую очередь?

Сергей Кралин: До середины августа установим в Костромском районе, части Костромы, Нее, Мантурово, Буе. Разумеется, мы их не просто поставим, но и начнём вывозить. В целом до конца этого года мы должны расставить все полученные контейнеры в муниципальных образованиях. Акцентирую — не на каждой площадке, а в каждом населенном пункте. Ставить на каждой площадке пока просто нет смысла — ясно, что где-то они будут простаивать. Зачем так делать с бюджетными деньгами? Незачем.

ИА REGNUM: Похоже, 2022 годом все это не ограничится

Сергей Кралин: Да. В дальнейшем мы планируем полностью переходить на, как вы сказали, «продвинутую» систему разделения мусора. Но это пока далеко идущие планы. Но уже в этом году постараемся ввести такую схему на площадках объектов, предполагающих большое скопление людей. Это торговые центры, школы, больницы, поликлиники. Там есть места, которые можно немного дооборудовать. Это будет эксперимент.

ИА REGNUM: По сути, люди будут помогать оператору сортировать отходы, следовательно, тариф за мусор должен стать ниже

Сергей Кралин: Тарифы не вырастут точно. Это прямое указание губернатора. Я думаю, что они упадут. Насколько, пока не ясно — мы пока не увидели расходов оператора на оборудование, специальные машины для таких контейнеров.

ИА REGNUM: Как будут следить за тем, чтобы люди соблюдали правила, какие наказания будут предусмотрены?

Сергей Кралин: Штрафов никаких не будет, только пряники. Я же не поставлю полицейских около каждой площадки! Тут только общее коллективное воспитание, как ещё… Вообще эти контейнеры спецфические, с узким отверстием. Засунуть туда обычный мусорный пакет будет сложно. В Пскове, Новгороде людей стимулируют рублём. У нас сейчас тариф составляет в среднем 100 рублей на человека. Мне кажется, будет разумно, если жители домов, где оранжевые контейнеры наполняются, будут платить, скажем, 70 рублей. От нас тоже зависит то, насколько скоро люди поймут идею. Если они увидят, что мусоровозы сгружают всё вместе, и их труды пропали — ничего, конечно, не получится. Поэтому с региональным оператором, ответственным за эти вопросы, будем всё отрабатывать. Поймите, я хочу не просто поставить контейнеры, а одновременно облагородить площадки, потому что их вид меня, честно говоря, смущает. Они должны быть с крышей, ограждениями. Да, это стоит денег, но всё равно ведь надо делать город красивее. Да и мочиться под дождём такой мусор не будет. Но этот вопрос пока только в проработке. Надеюсь, всё получится и наша затея приведёт к развитию обращения с мусором в регионе.

ИА REGNUM: Будем надеяться

Сергей Кралин: Конечно, а что ещё делать то.

ИА REGNUM: Спасибо за разговор, Сергей Николаевич.