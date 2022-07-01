Вашингтон, , 20:27 — REGNUM Теперь руководству ряда западных стран в очередной раз придётся почувствовать побочный эффект от введения антироссийских санкций. Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ о проекте «Сахалин-2» усложнит жизнь ряду западных компаний.

Владимир Путин Kremlin.ru

Об этом пишет Financial Times, отмечая, что Запад получил предупреждение из Москвы, ведь активы Sakhalin Energy переходят российскому государству.

Оно заключается в том, что российское руководства больше не согласно видеть компанию Shell (совладельца SE) «призрачным акционером, не генерирующим прибыль». У компании теперь проблемы с продажей активов.

Не столь сильно это касается, отмечает издание, двух других совладельцев — Mitsui и Mitsubishi. Зато сигнал из Москвы следовало бы зафиксировать таким участникам разработок газовых месторождений в России как Total и ВР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соответствии с указом «Сахалин-2» все права и обязанности оператора проекта по производству сжиженного газа Sakhalin Energy перейдут специально созданному российскому субъекту.

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