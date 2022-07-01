Вашингтон, 1 июля 2022, 20:27 — REGNUM Теперь руководству ряда западных стран в очередной раз придётся почувствовать побочный эффект от введения антироссийских санкций. Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ о проекте «Сахалин-2» усложнит жизнь ряду западных компаний.

Владимир Путин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Об этом пишет Financial Times, отмечая, что Запад получил предупреждение из Москвы, ведь активы Sakhalin Energy переходят российскому государству.

Оно заключается в том, что российское руководства больше не согласно видеть компанию Shell (совладельца SE) «призрачным акционером, не генерирующим прибыль». У компании теперь проблемы с продажей активов.

Не столь сильно это касается, отмечает издание, двух других совладельцев — Mitsui и Mitsubishi. Зато сигнал из Москвы следовало бы зафиксировать таким участникам разработок газовых месторождений в России как Total и ВР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соответствии с указом «Сахалин-2» все права и обязанности оператора проекта по производству сжиженного газа Sakhalin Energy перейдут специально созданному российскому субъекту.

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