Рим, , 20:02 — REGNUM Лидер итальянского популистского «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте 1 июля уклонился от ответа на вопрос журналистов о доверии премьер-министру Марио Драги.

Джузеппе Конте #G7Charlevoix

«Мы поговорим об этом в понедельник», — так ответил Конте. На этот день (4 июля) запланирована его встреча с Драги.

Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Марио Драги просил основателя партии популистов Беппо Грилло способствовать смене лидера партии, поскольку ему якобы неудобно работать с Конте, который слишком часто выступает с «особой позицией». Конте фактически подтвердил эти данные, Драги — опроверг.

Часть депутатов от партии популистов считают необходимым выйти из правящей коалиции. У «Движения 5 звезд» — более четверти мест в парламенте страны.